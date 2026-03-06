WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が2回に先制の満塁本塁打を放った。WBC連覇へ大谷が、高らかに号砲を鳴らした。初回の第1打席に二塁打を放つと、2回の第2打席に今大会の侍ジャパン1号を放った。1死満塁、変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた