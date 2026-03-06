◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）日本との１次ラウンド２戦目に臨んだ台湾では、オーストラリアとの開幕戦に続いて人気チアたちが球場の注目を集めた。社会人・都市対抗野球大会のような「お立ち台」でダンスを披露した初戦と異なり、左翼席最前列で声をからした。台湾チアは、秀秀子（ショウ・ショウツ）や林襄（リン・シャン）、ジェシーらが抜群の人気を集めている。客席からは「加油！」（が