◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也選手がプレーや仲間の祝福で盛り上げています。2回、1アウト満塁から1番の大谷翔平選手がライトスタンドへ先制の満塁ホームランを記録。ベンチ前では鈴木選手が大谷選手とジャンプしながら豪快に喜びを分かち合いました。その後、2アウトから打席に立った鈴木選手は、四球で出塁。続く吉