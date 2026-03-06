BANDAI SPIRITSから発売されている恐竜のプラモデルシリーズ「プラノサウルス」のアニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』が、7月より毎週日曜あさ7時からテレビ東京系「アニもり！」内で放送されることが決定した。【画像】ど迫力の恐竜たち！アニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』アニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』は“見ることで恐竜を学べる”をコンセプトに、子どもたちの知識欲求を満たす内容になって