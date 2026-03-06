◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)今大会初戦を戦う侍ジャパンの打線が爆発。3回までに打者8人が安打を記録し、先発全員安打まであと一人となりました。初回は先頭の大谷翔平選手が初球をとらえ2塁打を記録すると、2回には打線が一気に活気づき、牧秀悟選手がレフト前ヒット、大谷選手の満塁弾で先制します。さらに吉田正尚選手が3塁打、村上宗隆選手のピッチャ