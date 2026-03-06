お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまさんが、SUNTORY WHISKY「碧Ao」商品説明会・試飲会＆「Be a traveler」プロジェクト発表会に登壇。タレント・MEGUMIさんとの交際報道後、初めて取材陣の前に登場しました。 【写真を見る】【 令和ロマン・郄比良くるま 】MEGUMIと熱愛発覚後・初の公の場ウィスキーイベントで「 一緒に飲む機会は？」に「あんまりかなぁ…」でも満面笑顔サントリーでは、SUNTORY WHIS