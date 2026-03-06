通行人の女性に性的暴行を加えたとして、警視庁渋谷署は６日、ＮＨＫ報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクターの男（５０）（東京都目黒区）を不同意性交容疑で逮捕したと発表した。逮捕は５日。発表によると、男は１月４日午後２時１５分頃、渋谷区の雑居ビルの階段踊り場で、２０歳代女性の腕をつかみ「俺、危ないものを持っているから」と脅して性的暴行を加えた疑い。調べに「わいせつ行為はしたが、無理やりではない