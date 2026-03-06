俳優の三田村邦彦が６日、Ｘを更新。ＷＢＣが始まる直前の午後６時すぎに地上波放送がないことに気付いたようで、驚きを一言投稿。３００件近いコメントが寄せられた。三田村はＷＢＣを見る気満々だったのか、開始直前の午後６時１２分にＸを投稿し「ＷＢＣ地上波の放送がない！」とだけつぶやいた。これには午後８時現在、２９９件のコメントが寄せられており「無いんですよ。悲しい。お金持ちしかＷＢＣ見られない」「俺は