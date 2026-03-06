犬が「おもしろくない」と思っているときの行動4選 1.大きなため息をつく 犬が「フゥー」と深く大きなため息をつくとき、それは人間と同じようにガッカリした気持ちを表していることが多いです。例えば、散歩に行けると思って玄関で待っていたのに、飼い主が座り込んでテレビを見始めてしまったときなどにこのしぐさを見せます。 「期待していたのに残念だな」「つまらないな」という心理のあらわれです。寝る前のリラ