犬が死ぬかもしれない『暖房の使い方』６選 寒い冬には暖房は必須です。しかし、間違った暖房の使い方をしていると、愛犬の命を危険に晒してしまうこともあります。ここでは、犬が死ぬかもしれない危険な暖房の使い方を見ていきましょう。 1.ストーブ周りにガードを設置しない 床に直置きするタイプのストーブやヒーターを使用する場合は、犬が近づき過ぎないように配慮しなければなりません。