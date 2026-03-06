野本慶によるソロプロジェクト Meg Bonusが、2月11日に配信リリースした新曲「MERMAID」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Meg Bonus、Margtによる儚く美しいノスタルジックな「MERMAID」MV） PERIMETRON所属のクリエイティブユニット Margtが監督をつとめた本映像は、ひとりの少年が自転車に乗って綺麗な夕日を見に行く道中を定点で追いかける、儚くて美しいノスタルジックな映像に仕上がっている。 また、4月