5日午後10時ごろ、柏崎市の住宅で1棟が全焼する火事がありました。ケガ人はいません。 火事があったのは柏崎市石曽根の住宅です。警察などによりますと、5日午後10時ごろ、近隣住民から「建物から火が見える」と119番通報がありました。火は約4時間後に消し止められましたが、木造一部2階建て住宅が1棟全焼しました。 焼失面積は約218㎡で、隣接する空き家の雨どいなども熱で損傷したということです。住民は不在でケガ