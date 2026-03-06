宮島沖でイルカ遊泳日時:3月6日午前11時ごろ場所:廿日市市宮島沖巡視艇で巡回（パトロール）中に広島海上保安部の職員が撮影。撮影した職員は、1年ほど巡視艇に乗っているが、初めて見たとのこと。近くを宮島を結ぶフェリーが運航しているが、運航に特段の影響なし。海は普段と変わらない状態だった。【2026年3月6日放送】