大谷がWBC初戦でいきなり満塁弾を放った(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで1次ラウンド初戦の相手である台湾と対戦。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！2回は「6番・一塁」で先発出場の村上宗隆が四球で歩くと、牧秀悟が安打、源田壮亮が死球を受けてチャンスが広がった。その後、一死満塁となり、「1番・DH」で先発出場の大谷翔平が右手一本