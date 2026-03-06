「長崎トヨタ」と「長崎ヴェルカ」は、交通事故防止につなげようと共同で制作した “反射板キーホルダー” を、長崎市に寄贈しました。 ロゴがあしらわれた反射板キーホルダーで、小学校の新1年生の交通事故防止を目指します。 長崎トヨタと長崎ヴェルカが地域貢献と交通安全活動の一環として製作しました。 来月、長崎市の市立小学校に入学する児童用へ向け、約2600個 寄贈することを鈴木市