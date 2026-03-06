大阪府内に住む６０代の男性が、警視庁渋谷署の警察官を名乗る男に「マネーロンダリングの疑いがかけられている。身の潔白を証明するためには資産を調査する必要がある」などとウソを言われ、約４億４３００万円相当の暗号資産をだまし取られる被害に遭いました。大阪府警によると、大阪府下で確認された警察官を騙る特殊詐欺の被害額としては、過去最悪の額だということです。男性は１度は“詐欺に遭っている”と見抜いて警