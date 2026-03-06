◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)大谷翔平選手が相手投手が投じたわずか6球で3安打5打点の活躍を見せています。「1番・DH」でこの日WBCの初戦に臨んだ大谷選手。初回、初球からフルスイングすると、ライト線への2ベースヒットを放ちます。続く2回には1アウト満塁のチャンスで第2打席を迎えると、カウント2-1から相手投手が4球目に投じた外角低めのカーブをすく