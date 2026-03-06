七分咲きという吉兆の花を指さす名古屋さん＝６日、川崎市多摩区川崎で見つかった桜が、新たな品種として農林水産省の品種登録簿に登録された。川崎市宮前区の花卉（かき）生産者名古屋徹さん（６３）が発見し、出願から約１０年。台風被害を乗り越え、春を迎えた。名古屋さんは「誰もがこの桜を見た時に吉い兆しが訪れるように」との願いを込め「吉兆」と命名。「うれしくて、ありがたい」と喜んだ。登録制度は生産や販売など