◆新日本プロレス「旗揚げ記念日」（６日、大田区総合体育館）観衆２９４９新日本プロレスは６日、東京・大田区総合体育館で「旗揚げ記念日」を開催した。１９７２年３月６日にこの会場（当時の名称は大田区体育館）でアントニオ猪木さんが旗揚げした新日本プロレス。旗揚げメンバーで大田区体育館での第一試合に出場したドラディションの藤波辰爾が息子のＬＥＯＮＡと特別参戦した。今年５月にデビュー５５周年を迎えるドラ