日本相撲協会は６日、大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）の取組編成会議を開き、初日と２日目までの取組を決めた。東前頭１５枚目の翠富士は２日目までの取組に入らず、初日から休場することが決まった。伊勢ケ浜部屋は休場理由について、日本相撲協会を通じて「心不全のため、１カ月の加療が必要」と説明した。翠富士はこのまま途中出場がなければ、来場所は十両転落が確実となる。