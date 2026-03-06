◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）台湾代表の応援に訪れたファンがＳＮＳで話題になっている。試合前のセレモニーが行われ、一塁側ベンチの日本代表の控え選手からグラウンドに登場。井端監督に続いて「１番・指名打者」で先発出場予定の大谷翔平投手が姿を現すとファンからは歓声が沸き起こった。続いて、三塁側から台湾代表が登場すると控え選手に対しても大きな歓声が起こり、スタメン選手が登