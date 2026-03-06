７日にニッポン放送でＷＢＣ韓国戦を実況予定だった松本秀夫アナウンサーが６日、Ｘを更新し、交代を謝罪した。「皆様お聞き及びかと思いますが、自己管理ミスで喉が万全ではなく、明日のニッポン放送ＷＢＣ対韓国戦の実況は清水久嗣アナに代わっていただきました」と説明。「しばらくの間、ＳＮＳの私的な更新も控えておりました」と報告が直前となったことも謝罪した。この日、ニッポン放送はＸで「実況・清水久嗣アナウン