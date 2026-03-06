◆米女子プロゴルフツアーブルーベイＬＰＧＡ第２日（６日、中国・海南島・ブルーベイＧＣ＝６７１２ヤード、パー７２）ツアー２勝の古江彩佳（２５）＝富士通＝が７位で出て５バーディー、２ギーの６９で首位と４打差の４位に浮上した。昨年大会を制した竹田麗央（２２）＝ヤマエグループＨＤ＝は７０で、３アンダーの１６位に順位を上げた。ツアールーキーの原英莉花（２７）＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディング