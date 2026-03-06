◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンは両軍無得点の２回。１死満塁で大谷翔平投手が右翼席へ満塁本塁打を放って先制すると、なおも２死一塁では吉田正尚外野手が右前へ適時二塁打を放って追加点を挙げた。さらに、２死一、三塁では村上宗隆内野手が二塁への適時内野安打で６点目を追加。２死満塁で源田壮亮内野手が適時打を打って、２死一、三塁とすると若月健矢捕手も適時打。２死一、三塁