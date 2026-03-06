ヒップホップグループ・RIP SLYMEのRYO-ZとILMARIは6日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』公開記念舞台あいさつに登壇した。イベント中にくじ引きを行い、「SUが行く舞台挨拶の旅」の目的地を決定する一幕があった。【写真】電話をかけるRYO-Z＆ILMARIRYO-ZとILMARIはそれぞれ、箱の中から劇場名が書かれたメモを引いた。RYO-Zは「ミッドランドスクエ