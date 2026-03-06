ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」は6日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦11Rは2コースからうまく差して2着。山口剛（43＝広島）が前節の若松73周年記念に続いてG1連続の優勝戦進出を決めた。「準優は2コースから行くのに厳しい条件だったけど、上手に回れたと思う。ダッシュ枠になってもチャンスはある足ですよ」ただ、最後にこう付