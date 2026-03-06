「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が二回の第２打席で先制の満塁弾を放った。Ｎｅｔｆｌｉｘの解説陣も思わず舌を巻いた。牧の安打などで無死満塁の好機を作った侍ジャパン。だが若月が捕邪飛に倒れた。１死と状況が変わり、初球を冷静に見極めた。２球目のアウトローは見極めたかに思われたが、球審の判定はストライク。３球目