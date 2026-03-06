俳優の女性２人に性的暴行を加えたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた映画監督の榊英雄被告（５５）に対し、東京地裁は６日、懲役８年（求刑・懲役１０年）の実刑判決を言い渡した。宮田祥次裁判長は「監督と俳優の立場の差を悪用した卑劣な犯行だ」と指摘した。弁護側は即日控訴した。判決によると、榊被告は２０１５年３月、東京都港区の事務所で、監督を務める映画の出演が内定していた２０歳代の女性に、演技指導と称