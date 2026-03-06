6日午後、富山駅近くの繁華街で女性が腹などを刺された事件で、警察は女性の知り合いとみられる男を殺人未遂容疑で逮捕しました。6日午後4時ごろ、富山駅近くの繁華街にある飲食店で40代の女性が包丁で腹部などを複数回刺され、けがをしました。警察は、刺された女性の知り合いとみられる、住所・職業不詳、自称「しもざき ゆきひこ」容疑者（69）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕しました。刺された女性を目撃した人「警察が女性を支え