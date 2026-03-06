「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が１番・ＤＨで出場し、初戦で凱旋アーチを放った。二回１死満塁の好機で圧巻のグランドスラムだ。カウント２−１からの４球目、低めの変化球をきれいに振り抜いた。最後は体勢を崩され、右手一本でのスイングだったが打った瞬間にいったと分かる確信弾。東京ドームは大歓声に包まれ、ベンチに