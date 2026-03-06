ヒップホップグループRIP SLYMEのRYO−Z（51）とILMARI（50）が6日、都内で、グループのドキュメンタリー映画「RIP SLYME THE MOVIE−25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY−」公開記念舞台あいさつに登壇した。RYO−Zは映画公開を受けて「エンタメが大好きな人間として、まさか我々が劇場のスクリーンに映るなんて夢のまた夢。めちゃくちゃ光栄で、うれしい限りですね」と喜びを語った。映画はこの日公開を迎え2人がステージに立った