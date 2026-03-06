MANONが、1st EP『PINK NOISE』を本日3月6日に配信リリース。また、収録曲「違うタイプ」のMVが公開となった。 （関連：ソニー・ミュージックが送り出す次世代の才能Gyubin、o.j.o、TORA PROJECT TRAINEES――ヒットの新旗手が集結！） 今作は、様々なカルチャーの影響を受けながら形成されたMANONの“今”を最も鮮明に刻んだ作品となっている。ハイパーポップの衝動、ロックの疾