結婚したら、いつかはマイホームを手にいれる。そのような願いを持っている人もいることでしょう。住宅を買う場合にはローンを組むことも多いですが、旦那さんの収入が低いと審査に通らないこともあります。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『一軒家でもマンションでも、新築でも中古でも、低収入ではローンを組むことも難しい。そんな男性と結婚したら、ずっと賃貸か男性の実家で同居かだよね。マイ