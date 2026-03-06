５日夜、伊勢崎市の市道で、７９歳の男性を車ではねて逃走しその後死亡させたとして、警察は市内に住む２５歳の男を逮捕しました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、伊勢崎市馬見塚町の会社員、佐藤健容疑者２５歳です。 警察によりますと佐藤容疑者は、５日午後９時ごろ、伊勢崎市山王町の市道で軽乗用車を運転中、歩いていた伊勢崎市連取元町の無職、深町金市さん７９歳をはねて救護措置を取らずに逃走し、その後死亡させた疑