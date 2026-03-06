静岡県掛川市の久保田崇市長は、2026年3月末に任期が満了となる石川紀子副市長を再任しない方針を6日までに固めました。 石川副市長は、公募で全国1498人の中から選ばれた県内で初めて民間から登用された副市長で2022年4月に就任しました。掛川市では初の女性副市長です。 久保田市長は6日、SBSの取材に対し「4年間の市政への貢献に感謝しています。次期の市政運営に向けた新体制構築の一環です」とコメントしています。 後任人