静岡県内での公演が13年ぶりとなる木下大サーカス。 【写真を見る】7日開幕の木下大サーカスがリハーサル公開 3月7日から始まる初の磐田公演を前に、6日、リハーサルが行われ、世界レベルの技が次々と繰り出されました。 開幕を前に静岡県内出身の団員に公演への思いを聞きました。 1902年に設立され、世界三大サーカスのひとつと言われる「木下大サーカス」。 7日から、磐田市で初とな