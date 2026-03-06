3月6日、静岡市内で“野外フェス”型の企業説明会が開かれました。静岡市駿河区で開かれたのは、就活イベント「合同企業文化祭Career Vision Fes in Shizuoka」です。 【写真を見る】グランシップ芝生広場で開かれた就活イベント「合同企業文化祭Career Vision Fes in Shizuoka」 さながら“野外フェス”となった会場には、県内36の企業・団体が、体験型のブースを出展。 学生たちはリラックスした雰囲気の中で、企業の担