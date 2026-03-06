総事業費増大を受け「最後の決断」へ 静岡市の難波喬司市長は3月6日、清水港に整備予定の海洋文化施設について、2026年3月末までに着工するかどうか判断する考えを示しました。 【写真を見る】清水港に整備予定の海洋文化施設 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「遅くても3月の末までには、着工するかどうかについてはですね、決定しなければいけない」 難波市長が言及したのは、清水港に整備予定の「海洋・地球総合ミュージ