＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。古江彩佳が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。首位と4打差のトータル7アンダー・4位タイで決勝に進んだ。【連続写真】明確な変化あり！渋野日向子の2026年スイング昨年覇者の竹田麗央はトータル3アンダー・16位タイ。今季初戦の渋野日向子はトータルイーブンパー・35位タイで週末に駒を進め