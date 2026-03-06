伝統の味が戻ったなまこ壁の町 今回は伊豆半島の南端・松崎町の手作りさつま揚げの名店を紹介します。2025年6月から長期の休業をしていましたが、2026年2月から販売が再開し、常連客が待ちわびていた味が戻ってきました。 【写真を見る】松崎町の店「はやま」の手作りさつま揚げ 伊豆半島の西海岸、なまこ壁の建物が今でも残る松崎町。松崎町で「はんぺん」と言えば、地元の人は「さつまあげのはやま」だと言います。観光客も立