原爆資料館に新たにつくる子ども向けの展示スペースについての検討会議が開かれました。13歳で被爆死した森脇瑤子さんに焦点を当てた展示を整備していく案などが示されました。森脇さんの被爆前の日記や被爆直後の弁当箱などを並べ、修学旅行生に自分事として捉えてもらうことが狙いです。【２０２６年３月６日放送】