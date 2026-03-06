1,600人が列 開店30分で入場制限の熱気 アピタ静岡店の後継となる「イオンセントラルスクエア静岡」が2026年3月6日にオープンしました。子育て世代をメインターゲットに40の専門店が集結し、初日の6日は入場制限がかかるほど多くの人で賑わいました。 【写真を見る】「開店して30分で入場制限は経験ない」アピタ跡地に「イオンセントラルスクエア静岡」オープン 入場制限がかかる異例、子育て世代の新たな拠点