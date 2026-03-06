1,600人が列 開店30分で入場制限の熱気 アピタ静岡店の後継となる「イオンセントラルスクエア静岡」が2026年3月6日にオープンしました。子育て世代をメインターゲットに40の専門店が集結し、初日の6日は入場制限がかかるほど多くの人で賑わいました。 【写真を見る】「開店して30分で入場制限は経験ない」アピタ跡地に「イオンセントラルスクエア静岡」オープン 入場制限がかかる異例、子育て世代の新たな拠点
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 2. 白衣着て医師を装いわいせつか
- 3. 巨乳を描いた10円玉 多数出回る
- 4. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
- 5. 大谷の人格に言葉失う…理由解説
- 6. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
- 7. WBC 韓国戦で「ガラガラ」困惑
- 8. 性的暴行か NHKディレクター逮捕
- 9. 稲垣「ヒロくん」と離別したか
- 10. 麻原氏の次男宅から驚きの証拠品
- 1. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 2. 白衣着て医師を装いわいせつか
- 3. 巨乳を描いた10円玉 多数出回る
- 4. 性的暴行か NHKディレクター逮捕
- 5. 麻原氏の次男宅から驚きの証拠品
- 6. サナエトークン巡り重大疑惑浮上
- 7. メルカリに転売ヤーつぶし組出現
- 8. 天皇陛下がつい本音か 発言話題
- 9. 刺されたママが外に 腸出ていた
- 10. 羽賀研二 服役後飲み歩けた理由
- 1. ロト7 全国売り場初12億円が出た
- 2. ホルムズ海峡封鎖→海自が活躍か
- 3. 宝塚市りくりゅう表紙を突貫制作
- 4. 高市首相「イランの行動を非難」
- 5. イランで日本人2人が拘束される
- 6. サナエトークン変更も…再び非難
- 7. 議員と政治家娘YouTuberが結婚
- 8. 身動き取れず遅刻 小野田氏陳謝
- 9. はいそれサギです 替え歌が話題
- 10. 旧二階派 政策研究会立ち上げ
- 1. 初来日 日本のカレー食べて一言
- 2. イランのドローン空母無残に撃沈
- 3. 中国製防空システムへ深刻な疑問
- 4. 中国の自動車産業で泥沼消耗戦
- 5. 元王子の元妻 ホームレス状態に
- 6. 原油枯渇したら日本はどうなる?
- 7. イラン首都に新たな大規模攻撃
- 8. 米セレブの間で猫嫌いが流行中か
- 9. 米国に驚くべき諜報能力があった
- 10. 米軍がイラン艦撃沈 残酷な現場
- 1. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
- 2. 65歳での年金受給は「やめとけ」
- 3. セブン3日間だけ朝に値下げ 賛否
- 4. ジャングリア沖縄 成否正念場に
- 5. New BalanceがAmazonでセールに
- 6. 露経済 裏で進む「静かな崩壊」
- 7. 医師救う ChatGPTのすごい使い方
- 8. カスハラでバス運休「英断」の声
- 9. なぜ今コメ価格が下がっている?
- 10. 転職10回「脳腫瘍のせいでした」
- 1. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 2. 即買い Amazonセールの売れ筋20
- 3. コスパ神 Amazon限定商品まとめ
- 4. 家をもっと便利に towerがセール
- 5. ahamoで新規契約ができない事象
- 6. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 7. 月収20万減「AIに仕事奪われた」
- 8. Amazonでボトル飲料が最大半額に
- 9. Amazonでチャンピオンが最大半額
- 10. アンダーアーマーがAmazonで半額
- 1. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
- 2. 大谷の人格に言葉失う…理由解説
- 3. WBC 韓国戦で「ガラガラ」困惑
- 4. オリ・エスピノーザ 1軍に再合流
- 5. 迷走の佐々木朗希 戦力外候補か
- 6. センバツ 1回戦から激戦目白押し
- 7. アリサのドーピング疑う投稿噴出
- 8. 侍J WBCで大敗を喫する可能性
- 9. WBC台湾戦 大谷が満塁ホームラン
- 10. WBC 侍J初戦のスタメンを発表
- 1. 稲垣「ヒロくん」と離別したか
- 2. 劇団ひとり 娘の卒園式で失敗
- 3. 小川菜摘 次男の「職業」明かす
- 4. ONE OK ROCK 上海公演中止を発表
- 5. 小阪由佳 洗脳から覚めた瞬間
- 6. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
- 7. 「相棒24」最終回SP 予告が話題
- 8. 野口五郎 亡き母巡り家族に感謝
- 9. 「Mステ」に大森ら 豪華面々登場
- 10. GACKTに指摘「感覚ズレている」
- 1. 本当にDAISO? 二度見しそうな品
- 2. 「おっぱい論」にあのちゃん困惑
- 3. ミスドの「伝説」12年ぶり復活
- 4. 嘘をつきまくる夫の「爆弾発言」
- 5. 実はE!? ブラのよくある誤解
- 6. 40代から顔の印象差が広がる理由
- 7. ミスドに春の風物詩4商品登場へ
- 8. 同居する義父のPC 嫁が見て絶句
- 9. 去り際に…元カノの「罠」に戦慄
- 10. 高収入男性とデート 冷めたワケ