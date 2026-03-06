続いて広島市の今の様子と7日の天気を伝えてもらいます。澤村さん。【中継】こちらは現在の広島駅の様子です。（広島市中区のきょうの最高気温9.0℃）あすの天気です。広島市は、くもり時々晴れの見込みです。最高気温は12℃の予想です。（朝の最低気温は5℃予想）【2026年3月6日放送】