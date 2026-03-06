日本プロゴルフ協会（PGA）は6日、定時社員総会を開催し、終了後の記者会見で2年に一度見直される理事会メンバーなどの決定について発表した。〈連続写真〉「神がかり的だった」40代以降のジャンボ尾崎のショートゲームテクニック会長には明神正嗣（みょうじん・まさつぐ）氏が再任。2024年3月に初めて就任し、今回で2季目を迎える。副会長は4人。中上達夫（なかがみ・たつお）氏が24年から続き2季目、下田和則（しもだ・かずのり