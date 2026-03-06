◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）大谷翔平投手（ドジャース）が2回1死満塁で先制の満塁本塁打を放った。このドラマのような幕開けにMLBの公式X（旧ツイッター）は「BasesloadedShoheiOhtaniattheplateWhatelsedidyouexpect?（満塁でショーヘイ・オータニの打席…君は何を期待する？）」と驚きとともに速報した。また、2回を終わってサイクル安打に王手をかけたことも速