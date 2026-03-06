講演するNATOのシェケリンスカ事務次長＝6日午後、東京都港区北大西洋条約機構（NATO）のシェケリンスカ事務次長は6日、イランの弾道ミサイルが加盟国のトルコ領空に向け発射されたとして「あってはならない」と非難した。イランがほぼ全ての周辺国を無差別に攻撃し「世界を危険にさらしている」と述べた。東京都内での講演会で語った。世界の不安定化が進む中で、NATOのパートナー国である日本と宇宙産業などでさらなる協力関