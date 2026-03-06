◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。3番で先発した鈴木誠也外野手（31）が第3打席で今大会初安打を放った。先頭で初球真っすぐを中前に快打。初回1死三塁の絶好機で空振り三振に倒れるなど、打線爆発にやや乗り遅れていたが、さすがの打撃を見せた