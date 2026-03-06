ボートレース浜名湖の「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」は６日、優勝戦が行われ、１号艇の徳増秀樹（５１＝静岡）がインから逃げて通算１０８回目の優勝を決めた。昨年３月に急逝したレジェンドの名を冠したシリーズ。「来る前から静岡の選手が取らないといけないと思っていた」と強い決意を持って大会に臨み、きっちり結果を残した。ゴールを駆け抜けると恒例の?敬礼ポーズ?。今回はもちろん「高塚さんにささげまし