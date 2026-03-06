アイドルの中島健人さん（31）が、2026年3月4日にインスタグラムを更新。愛犬のボニータと「踊ってみた」動画を公開した。「最初はキュンはボニータと」中島さんはインスタグラムで、「最初はキュンはボニータと」と投稿。2月18日リリースの自身のアルバム「IDOL1ST」収録曲の「最初はキュン！」に合わせて、ボニータを抱っこしながら踊る動画を公開した。撮影は中島さんの母親、音楽は父親が担当したという。ボニータは10歳の誕生