俳優の真木よう子さん（43）が2026年3月5日にインスタグラムで、前日のインタビューで「言った気が」したというエピソードをめぐる「ママの怖い話」とするエピソードを投稿。「どうか使われませんように」と祈った。「眼球って老けないじゃないですか」真木さんは、「ママの怖い話」として、自身の手が写った写真に文章を載せた画像を投稿した。画像に記載されたエピソードによると、「最近家事育児仕事で脳が疲れすぎてたのかあん